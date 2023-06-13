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Илон Маск заявил, что танки Leopard 2 уязвимы для противотанкового оружия и мин | ТСН24

Американский предприниматель, инженер и и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что немецкие танки Leopard 2 уязвимы перед противотанковым оружием и минами, передает телеканал RT со ссылкой на «РИА Новости».

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