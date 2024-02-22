Секс с друзьями жениха и другие странные обычаи народов, связанные с девственностью

В крепостнической России,девственности лишал барин и давал за это рубль(целковый),вот пошло название-целка.

За 20 копеек можно было купить корову.

М

ММ

Россия тоже отличалась самыми разнообразными обычаями по отношению к девственности. Где-то вышедших замуж не девственницей выгоняли, а ворота мазали дегтем, где-то наоборот, знаком качества невесты являлся ребенок до свадьбы. Ну и обычай ночевания, где молодежь познавала противоположный пол..