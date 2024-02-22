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Всё о женщинах

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Секс с друзьями жениха и другие странные обычаи народов, связанные с девственностью

Секс с друзьями жениха и другие странные обычаи народов, связанные с девственностью

От некоторых просто мурашки по телу. Фото Shutterstock/Fotodom.ru Одни ее берегут, другие, напротив, стараются поскорее избавиться, чтобы начать взрослую жизнь.

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Комментарии
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radiofree RF
В крепостнической России,девственности лишал барин и давал за это рубль(целковый),вот пошло название-целка.
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8 час.
Ловчий
За 20 копеек можно было купить корову.
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7 час.
М
ММ
Россия тоже отличалась самыми разнообразными обычаями по отношению к девственности. Где-то вышедших замуж не девственницей выгоняли, а ворота мазали дегтем, где-то наоборот, знаком качества невесты являлся ребенок до свадьбы. Ну и обычай ночевания, где молодежь познавала противоположный пол..
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3 час.

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