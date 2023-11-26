Пушков: Бербок забывает о несогласных с присоединением Украины к ЕС

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, говоря о том, что вступление Украины в Европейский союз отвечает интересам сообщества, забывает, что далеко не все члены Евросоюза хотят видеть Киев в организации.
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