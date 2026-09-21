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Мировое обозрение

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Почему в зеркале мы себе нравимся, а на фото — нет: простое объяснение физиков и психологов

Почему в зеркале мы себе нравимся, а на фото — нет: простое объяснение физиков и психологов

Знакомая до боли ситуация: у зеркала в прихожей вы любуетесь собственным отражением — прическа лежит идеально, взгляд ясный, черты лица гармоничные.

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