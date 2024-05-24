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Приморец из-за невнимательности устроил смертельное ДТП

Приморец из-за невнимательности устроил смертельное ДТП

В четверг, 23 мая, на 11-м км автодороги Раздольное – Хасан Надеждинского района Приморского края произошло столкновение автомобилей Toyota Ractis и NissanTiida, в результате которого два человека погибли на месте происшествия, один в течение суток скончался в лечебном учреждении, сообщает PRIMPRESS.

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