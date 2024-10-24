Человек и пароход

Александр Михайлович родился в весьма небедной семье. Несколько поколений сибирских купцов правдами и неправдами сколачивали состояние, которое в свой черед досталось Саше и его братьям, после того как батюшка ушел в вечность.
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