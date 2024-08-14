С 1 августа для всех граждан РФ открыта запись на программу бесплатного обучения с дальнейшим трудоустройством.
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С 1 августа для всех граждан РФ открыта запись на программу бесплатного обучения с дальнейшим трудоустройством.