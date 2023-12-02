На Западе начали готовиться к главному зимнему празднику: как будут отмечать Рождество — 2023

Рождество во всем мире – время чудес и волшебства. В западном христианстве ему предшествует определенный подготовительный этап – адвент, во время которого создается особое настроение и выполняются практически ритуальные действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии