Пугачева последней узнала о новом альбоме: такого у Примадонны еще не было

Это как?! Законы шоу-бизнеса испокон веков учили тому, что музыканты, а особенно их продюсеры, устраивают форменное светопреставление из любого события, не говоря уже про столь эпичное, как выход нового альбома.
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