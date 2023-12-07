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Новая сделка оценивает капитализацию SpaceX в $175 млрд Аэрокосмическая компани...

Новая сделка оценивает капитализацию SpaceX в $175 млрд Аэрокосмическая компани...

Новая сделка оценивает капитализацию SpaceX в $175 млрдАэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) остаётся частной, поэтому не раскрывает структуру акционерного капитала и не продаёт свои акции на открытом фондовом рынке.

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