Приезжий отхлестал плакатом по лицу женщин, которые сделали ему замечание на шум у подъезда, но и на этом он не остановился

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Комментарии
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св
спивак виктор
за 1 барана 500 голов с семьями вон за счет диаспор или ихнего посольства!пусть на родине орут!
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6 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Перед выброской в тёмной подворотне полечить и обучить!
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3 час.
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