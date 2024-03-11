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Ли Хуэй: Китай готов работать с ФРГ для достижения мира на Украине

Ли Хуэй: Китай готов работать с ФРГ для достижения мира на Украине

Китай готов сотрудничать с ФРГ, чтобы боевые действия на Украине прекратились как можно скорее. С таким заявлением на встрече со статс-секретарем МИД Германии Томасом Баггером выступил специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, сообщил РБК.

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