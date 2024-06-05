Молдова и Украина разрабатывают новый туристический маршрут

Республику Молдова и Северную Буковину в Украине свяжет общий трансграничный туристический маршрут. Город Черновцы с впечатляющей архитектурой является одним из крупнейших в Буковине и визитной карточкой региона.
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