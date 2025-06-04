"СБУ врёт": Экс-депутат Рады раскрыл правду о повреждениях Крымского моста

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Комментарии
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МГ
Миша Граник
СБУ может врать сколько угодно. Вопрос в другом: каким образом этот дрон преодолел всю распиаренную оборону моста? А если бы он был не один? кто за это ответит?
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