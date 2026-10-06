Камера засняла Усольцевых. Что известно

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года.
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