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Царьград

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ВСУ восстанавливают железные дороги для переброски войск на восток Украины

ВСУ восстанавливают железные дороги для переброски войск на восток Украины

Вооруженные силы Украины восстанавливают железнодорожную инфраструктуру для переброски войск на стратегически важные направления.

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