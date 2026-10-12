Европу сносят в буквальном смысле. Обама обещал это ещё в 2011 году. Как отметил политолог Вадим Сипров, тот факт, что в Европе стали появляться мигрантские анклавы, свидетельствует о том, что план по лишению людей свободы воли и превращения их в биороботов, обслуживающих элитариев, постепенно реализуется.
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