Европу сносят в буквальном смысле. Обама обещал это ещё в 2011 году. Как отметил политолог Вадим Сипров, тот факт, что в Европе стали появляться мигрантские анклавы, свидетельствует о том, что план по лишению людей свободы воли и превращения их в биороботов, обслуживающих элитариев, постепенно реализуется.