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Первый новогодний. Готовим правильный оливье

Первый новогодний. Готовим правильный оливье

Без оливье Нового года не получится. Это фантастический праздничный салат, он может быть каждое застолье разным, но всегда остается самым привычным и любимым оливье.

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Комментарии
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А
Алексей
Правильного оливье не существует.В каждой семье делают свой оливье,и считают его самым вкусным.
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8 час.
Наталья Персидская
&quot;Бланшировать горошек, очистить от кожицы&quot; - это как?)))
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7 час.
Вера Федорова
А вот так!😜
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3 час.

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