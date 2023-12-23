Без оливье Нового года не получится. Это фантастический праздничный салат, он может быть каждое застолье разным, но всегда остается самым привычным и любимым оливье.
Первый новогодний. Готовим правильный оливье
Комментарии
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А
Алексей
Правильного оливье не существует.В каждой семье делают свой оливье,и считают его самым вкусным.
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8 час.
Наталья Персидская
"Бланшировать горошек, очистить от кожицы" - это как?)))
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7 час.
Вера Федорова
А вот так!😜
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3 час.
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