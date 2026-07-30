Турция показала сброс управляемых авиабомб из внутреннего отсека БПЛА KIZILELMA Турция провела сброс управляемых авиабомб TEBER-82 и TOLUN-P из внутреннего отсека БПЛА K.
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Турция показала сброс управляемых авиабомб из внутреннего отсека БПЛА KIZILELMA Турция провела сброс управляемых авиабомб TEBER-82 и TOLUN-P из внутреннего отсека БПЛА K.
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