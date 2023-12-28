Назначение Семёнова главой КСП признано законным

В Забайкальском краевом суде 27 декабря апелляция отменила решение Центрального районного суда, по которому назначение бывшего министра труда и соцзащиты населения Дмитрия Семенова признавалось незаконным, сообщили корреспонденту ZAB.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии