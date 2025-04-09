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Морпехи ВС России вывезли жителей из освобожденного Гуева и оказали им помощь

Морпехи ВС России вывезли жителей из освобожденного Гуева и оказали им помощь

РИА Новости/Сергей Бобылев Воины-гвардейцы группировки войск "Север" в ходе выполнения задач в приграничном районе Курской области продолжают непрерывно эвакуировать мирных жителей в безопасные районы из недавно освобожденного от боевиков ВСУ села Гуево.

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