Морпехи ВС России вывезли жителей из освобожденного Гуева и оказали им помощь

РИА Новости/Сергей Бобылев Воины-гвардейцы группировки войск "Север" в ходе выполнения задач в приграничном районе Курской области продолжают непрерывно эвакуировать мирных жителей в безопасные районы из недавно освобожденного от боевиков ВСУ села Гуево.