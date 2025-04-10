Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал подписывать сделку по полезным ископаемым, которую 12 февраля привез в Киев глава минфина США Скотт Бессент, в том числе из-за подхода последнего к переговорам по этому вопросу.
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