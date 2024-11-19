«Володька, я тебя люблю»: вдова Левкина произнесла трогательную речь у гроба мужа

Вдова певца Владимира Левкина произнесла трогательную речь у гроба мужа. Марина Левкина, которую супруг называл Марусей, рассказала, что была рядом с ним на сцене и сегодняшний день тоже хочет провести с ним.
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