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Мода и Шоу-бизнес

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«Володька, я тебя люблю»: вдова Левкина произнесла трогательную речь у гроба мужа

«Володька, я тебя люблю»: вдова Левкина произнесла трогательную речь у гроба мужа

Вдова певца Владимира Левкина произнесла трогательную речь у гроба мужа. Марина Левкина, которую супруг называл Марусей, рассказала, что была рядом с ним на сцене и сегодняшний день тоже хочет провести с ним.

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