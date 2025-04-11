В России назвали главное препятствие для возвращения иностранных компаний

Депутат Арефьев: Иностранные компании могут признать иноагентами Многие иностранные компании, в случае возвращения в Россию, неизбежно будут перечислять средства в недружественные государства, что станет основанием для присваивания им статуса иноагента, заявил в разговоре с «Лентой.