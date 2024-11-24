Банда в масках ворвалась в дом обвинившей бойца смешанных единоборств в изнасиловании женщины

Как сообщили в дублинском суде, банда в масках ворвалась в дом обвинительницы Конора Макгрегора. Инцидент был раскрыт после того, как гражданский суд признал, что боец ММА напал на Никиту Хэнд в декабре 2018 года.
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