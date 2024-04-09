Как изменились правила поступления в ВУЗы в 2024 году

В этом году школьники смогут пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. Как это будет работать и какие еще изменения ожидают выпускников при поступлении в вузы, «Парламентской газете» рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.