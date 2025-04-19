Увела из семьи коллегу по «Не родись красивой» и разругалась с отцом. За что осуждают Марию Машкову

Быть дочкой Владимира Машкова и Елены Шевченко оказалось непросто: мама с папой развелись, когда Марии едва исполнилось два года, постоянно пропадали на работе, а друг с другом после расставания почти не виделись.
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