Чиновники подали в суд на жильцов "неудобного" дома в Екатеринбурге из-за компенсаций

Жители дома на улице Татищева, который собираются снести, недовольны размером выплат.Администрация Екатеринбурга подала иски к жильцам дома по улице Татищева, не согласившимся на предложенную за квартиры компенсацию.
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