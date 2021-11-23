ПОЛИТРОССИЯ

7 952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lidiyagorlova Горлова
    Носятся со своей демократией как пердун со страной жопой! Извините за мой французский...США пригласили 11...
  • Ирина Богданова
    Против России  и Китая будут топить?  Подкупать, как обычно? На сколько их долголетии увеличиться после этого? Думаю ...США пригласили 11...
  • 1941-1945
    Сколько у этой ГНИДЫ яда Но придет время ЗахлебнётсяЭкс-глава МИД Укр...

Минобороны Норвегии: Россия уже давно установила причины гибели подлодки «Курск»

Минобороны Норвегии: Россия уже давно установила причины гибели подлодки «Курск»

Российская комиссия уже давно установила причины трагической гибели экипажа «Курска», сообщила пресс-служба минобороны Норвегии, комментируя версию адмирала Вячеслава Попова о столкновении российской подводной лодки с иностранной субмариной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх