В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о «гаранте мира»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «гаранте мира» напомнила о позиции украинского лидера Владимира Зеленского.
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