Метшин: загрузка отелей Казани во время "Новой волны" достигла 92%

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» стал для Казани не только крупным культурным событием, но и драйвером туристической активности в городе: в дни конкурса загрузка казанских отелей достигла 92%, что сопоставимо с показателями новогодних праздников.
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