Роспотребнадзор мониторит ситуацию по лихорадке Марбург, чтобы исключить риски

У ведомства присутствует разработанная диагностическая тест-система Роспотребнадзор держит на контроле информацию об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных рисков, сообщили в пресс-службе ведомства.