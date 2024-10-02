Роспотребнадзор мониторит ситуацию по лихорадке Марбург, чтобы исключить риски

У ведомства присутствует разработанная диагностическая тест-система Роспотребнадзор держит на контроле информацию об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных рисков, сообщили в пресс-службе ведомства.
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