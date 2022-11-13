В ижевской школе кадетского движения открыли полосу препятствий

Дети и семья

Ижевск. Удмуртия. Военизированную полосу препятствий открыли в школе кадетского движения Ижевска. Проект стоимостью почти 1,5 млн рублей реализовали в рамках программы инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба администрации столицы.