SUSANIN

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В ижевской школе кадетского движения открыли полосу препятствий

В ижевской школе кадетского движения открыли полосу препятствий

Ижевск. Удмуртия. Военизированную полосу препятствий открыли в школе кадетского движения Ижевска. Проект стоимостью почти 1,5 млн рублей реализовали в рамках программы инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба администрации столицы.

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