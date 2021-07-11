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В Раде назвали Украину "колыбелью фашизма в Европе"

В Раде назвали Украину "колыбелью фашизма в Европе"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Украинский парламентарий от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал украинское государство "колыбелью фашизма", а действия Зеленского – поддерживающими развитие националистических идей.

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