В Раде назвали Украину "колыбелью фашизма в Европе"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Украинский парламентарий от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал украинское государство "колыбелью фашизма", а действия Зеленского – поддерживающими развитие националистических идей.