В Германии признали провал плана ударить по рынку русских авиаперевозок

Вместо того? чтобы разрушиться, отрасль гражданских авиаперевозок стала только крепче.Одним из первых, и довольно подлых, санкционных ударов Запада по России, устроенных после начала специальной военной операции, была попытка задушить русский рынок авиаперевозок.
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