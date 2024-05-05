В Германии признали провал плана ударить по рынку русских авиаперевозок

Вместо того? чтобы разрушиться, отрасль гражданских авиаперевозок стала только крепче.Одним из первых, и довольно подлых, санкционных ударов Запада по России, устроенных после начала специальной военной операции, была попытка задушить русский рынок авиаперевозок.