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Трое жителей Владимирской области за два года легализовали более 100 мигрантов

Трое жителей Владимирской области за два года легализовали более 100 мигрантов

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Во Владимирской области разоблачили организаторов нелегальной миграции.По версии следствия, семеро местных жителей помогли сотням мигрантов незаконно обосноваться в России.

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