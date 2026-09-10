Трое жителей Владимирской области за два года легализовали более 100 мигрантов

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Во Владимирской области разоблачили организаторов нелегальной миграции.По версии следствия, семеро местных жителей помогли сотням мигрантов незаконно обосноваться в России.
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