В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

Володин поручил обсудить новый состав правительства в профильных комитетах В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства, других заместителей, а также федеральных министров - кроме силового блока.
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