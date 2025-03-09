Как технология дипфейк помогла создателям биографического фильма "Роднина"

В основу сценария легла автобиография Ирины Родниной "Слеза чемпионки", вышедшая в 2013 году. Эпоха на экране – Очень боялась смотреть кино, потому что видеть, как тебя воспринимают другие, – катастрофа, – призналась журналистам Ирина Константиновна на пресс-конференции.