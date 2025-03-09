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Как технология дипфейк помогла создателям биографического фильма "Роднина"

Как технология дипфейк помогла создателям биографического фильма "Роднина"

В основу сценария легла автобиография Ирины Родниной "Слеза чемпионки", вышедшая в 2013 году. Эпоха на экране – Очень боялась смотреть кино, потому что видеть, как тебя воспринимают другие, – катастрофа, – призналась журналистам Ирина Константиновна на пресс-конференции.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Даже смотреть не стали . Такие герои нам не нужны
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