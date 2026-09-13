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Царьград

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Доплаты ко Дню пожилого человека: Сколько можно получить с 1 октября

Доплаты ко Дню пожилого человека: Сколько можно получить с 1 октября

1 октября в России празднуют Международный день пожилых людей. В некоторых регионах к этой дате пенсионерам выплачивают дополнительные деньги.

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