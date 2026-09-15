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После нападения на подростка в Барнауле возбудили уголовное дело

После нападения на подростка в Барнауле возбудили уголовное дело

Компанию нападавших обвиняют в грабеже В Барнауле правоохранители расследуют уголовное дело по статье о грабеже после нападения группы подростков на 16-летнего юношу, сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

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