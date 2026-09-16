Обзор матчей третьего дня квалификации Northern Ireland Open 2026

Аарон Хилл победил Росса Муира и вышел в финальную часть Northern Ireland Open 2026, сообщает WST Аарон Хилл (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - второй раунд квалификации Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Аарон Хилл из Корка получил путевку в финальную стадию Northern Ireland Open 2026, которая пройдет в Белфасте.