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Снукерист.ру

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Обзор матчей третьего дня квалификации Northern Ireland Open 2026

Обзор матчей третьего дня квалификации Northern Ireland Open 2026

Аарон Хилл победил Росса Муира и вышел в финальную часть Northern Ireland Open 2026, сообщает WST Аарон Хилл (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - второй раунд квалификации Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Аарон Хилл из Корка получил путевку в финальную стадию Northern Ireland Open 2026, которая пройдет в Белфасте.

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