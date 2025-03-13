В Барнауле аренда однокомнатной квартиры подешевела за полгода, но подорожала за год

Как выяснили аналитики, снять жилье в марте 2025-го можно в среднем почти на 2 тыс. рублей дешевле, чем в прошлом сентябре В Барнауле средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в марте 2025 года составила 23,4 тыс.
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