В Барнауле аренда однокомнатной квартиры подешевела за полгода, но подорожала за год

Как выяснили аналитики, снять жилье в марте 2025-го можно в среднем почти на 2 тыс. рублей дешевле, чем в прошлом сентябре В Барнауле средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в марте 2025 года составила 23,4 тыс.