«Ротор» в гостях переиграл «Текстильщик»

Волгоградский «Ротор» на выезде победил «Текстильщик» из Иванова (2:0) в матче 12-го тура Лиги PARI.Волгоградский «Ротор» на выезде победил «Текстильщик» из Иванова (2:0) в матче 12-го тура Лиги PARI.