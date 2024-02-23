Гол с паса Свечникова принес «Каролине» победу над «Флоридой», Кочетков сыграл «на ноль»

Матч НХЛ между «Каролиной» и «Флоридой» завершился с футбольным счетом — 1:0 в пользу «Харрикейнз». Единственный гол за 18,9 секунды до финальной сирены (!) забил финский нападающий «Каролины» Себастьян Ахо с передачи нашего Андрея Свечникова.