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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анцелиович об иске ВФЛА в CAS: «В легкой атлетике одна из самых несгибаемых международных федераций. Оцениваю шансы на более благоприятное решение больше, в свете решений МОК»

Юрист Анна Анцелиович оценила шансы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на положительный вердикт по иску в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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