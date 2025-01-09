Парламент Британии проголосовал против расследования случаев насилия над детьми

Депутаты палаты общин британского парламента в большинстве отклонили предложение оппозиционной Консервативной партии провести национальное расследование массовых случаев сексуального насилия несовершеннолетних девочек на севере Англии.
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