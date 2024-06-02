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Сидишь с мужчиной на свидании и думаешь "Только бы не решил провожать до дома, я ещё хотела в магазин за пивом зайти"

Как все-таки было в детстве здорово - поплакал пять минут и тебе купили НОВУЮ МАШИНУ. Разговаривают два гангстера-Вчера на разборку с неграми ходили-Ну и как?-Знаешь такой шахматный термин "Белые начинают и выигрывают"-Знаю-Так вот ,это только в шахматах бывает! Из личного опыта: если девушка орет на парня, но продолжает готовить и убираться, значит, она тоже где-то косячит.

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