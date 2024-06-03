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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Михаил
    Роднину саму и носили, и кормили, а по факту - непонятная субстанция в проруби.Баха кормили чёрн...
  • Сергей С
    помним. как саму роднину носили в Союзе на руках,а она сбежала к пиндосам и теперь вообще говорит ,что в СССР ничего ...Баха кормили чёрн...
  • Eduard
    Фашист он и есть фашист.Умалчивает что на Украине его спецслужбы переворот устроили! Весь мир это знает.Как укры сбил...Баха кормили чёрн...

"СБОРНАЯ СМЕРТИ" СЫГРАЕТ ЗА УКРАИНУ: РОДСТВЕННИКОВ СПОРТСМЕНОВ ВОЗЬМУТ В ЗАЛОЖНИКИ

"СБОРНАЯ СМЕРТИ" СЫГРАЕТ ЗА УКРАИНУ: РОДСТВЕННИКОВ СПОРТСМЕНОВ ВОЗЬМУТ В ЗАЛОЖНИКИ

Перекаченный стероидами министр спорта Незалежной выступил с предложением брать в заложники родственников спортсменов, выступающих под жёлто-голубыми прапорами за рубежом: а вдруг не вернутся и не захотят стать пушечным мясом? Подобные высказывания, по идее, должны были возмутить апологетов демократии на Западе, но те списали всё на особенности украинского менталитета и ничего не возразили.

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