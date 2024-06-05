Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Мы политически неблагодарный народ. Мы забыли доброту России и за это поплатились"- Офицер ВС Армении о попытке России спасти Арцах

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