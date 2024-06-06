ВСУ атаковали Новошахтинский НПЗ и нефтебазу в Ростовской области

Ночью 6 июня украинские БПЛА атаковали в Ростовской области Новошахтинский НПЗ. В Белгородской области украинским дроном-камикадзе была атакована нефтебаза на территории Старооскольского городского округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии